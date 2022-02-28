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الإثنين، 28-02-2022 03:38 م

تعديل إجراءات القدوم للمسافرين عبر جسر الملك حسين

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الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة أمن الجسور تعديل إجراءات القدوم لجميع المسافرين القادمين عبر جسر الملك حسين، وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 1-3-2022، وعلى النحو الآتي:

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1_ إلغاء فحص كورونا المسبق لجميع المسافرين القادمين باتجاه المملكة.


2_ إلغاء فحص كورونا داخل جسر الملك حسين حال وصول القادمين.


3_ ضرورة الحجز المسبق على منصة “gateway to Jordan” المجانية والمتاحة في جميع الأوقات لجميع المسافرين القادمين.


4_ إبراز الحجز (QRcod) ورقياً لموظف الاستقبال في جسر الملك حسين.


4_ يعمل بهذا النظام اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 1-3-2022.


ودعت الإدارة الراغبين بالتواصل معها إلى الاتصال على الأرقام التالية:


053581030
053581615


 




 

 


 

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