تعديل إجراءات القدوم للمسافرين عبر جسر الملك حسين

الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة أمن الجسور تعديل إجراءات القدوم لجميع المسافرين القادمين عبر جسر الملك حسين، وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 1-3-2022، وعلى النحو الآتي:

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1_ إلغاء فحص كورونا المسبق لجميع المسافرين القادمين باتجاه المملكة.



2_ إلغاء فحص كورونا داخل جسر الملك حسين حال وصول القادمين.



3_ ضرورة الحجز المسبق على منصة “gateway to Jordan” المجانية والمتاحة في جميع الأوقات لجميع المسافرين القادمين.



4_ إبراز الحجز (QRcod) ورقياً لموظف الاستقبال في جسر الملك حسين.



4_ يعمل بهذا النظام اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 1-3-2022.



ودعت الإدارة الراغبين بالتواصل معها إلى الاتصال على الأرقام التالية:



053581030

053581615



