توزيع نحو 5 ملايين أسطوانة غاز و29 مليون لتر كاز خلال كانون الثاني الحالي

الوكيل الاخباري - وُزعت نحو 5 ملايين أسطوانة غاز و29 مليون لتر كاز خلال شهر كانون الثاني/يناير الحالي، وفق نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات السبت، مشير إلى أن المادتين هما "الأكثر طلبا" من المواطنين.

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وأوضح السعيدات لـ "المملكة" أنه خلال المنخفض الأخير "كان الطلب كبيرا على الغاز؛ حيث وصل في ساعة الذروة إلى 255 ألف أسطوانة في رقم فاق التوقعات، ومع ذلك تم تزويد هذه الكميات للسوق".



"لم تأتِ أي شكوى عن انقطاع الغاز في جميع محافظات المملكة" بحسب السعيدات الذي قال، إن "بعض الأحياء في عمّان الغربية خلال يوم الخميس لم نستطع إيصال الغاز لها" لكن "تم تأمين العدد الأكبر في معظم المناطق الجمعة بعد فتح الشوارع الفرعية".



وأشار إلى استمرار التوزيع الجمعة والسبت بـ "طلب متزايد، وتمت السيطرة على الموضوع، وتأمين جميع الطلبات التي وردت لموزعي الغاز".



المملكة