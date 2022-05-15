الأحد 15-05-2022
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الأحد، 15-05-2022 10:21 ص

تعرف على أسعار الخضار والفواكه محلياً اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد 4018.963 طن، توزعت على 2760.803 طن خضار،974.435 طن فواكه، و 283.725 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1041.001 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 30 قرش، بطاطا من 35 إلى 65 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 20 إلى 35 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الأحد :

 



 




 

 


 

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