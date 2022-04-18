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الإثنين، 18-04-2022 09:44 ص

نشرة أسعار الخضار والفواكه محلياً اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين 4467.218 طن، توزعت على 3333.065 طن خضار،819.220 طن فواكه، و 314.934 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 758.583 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 35 قرش، بطاطا من 30 إلى 60 قرش، بندورة من 10 إلى 27 قرش، خيار من 20 إلى 35 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاثنين :



 




 

 


 

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