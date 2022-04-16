السبت 16-04-2022
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السبت، 16-04-2022 09:38 ص

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 4636.188 طن، توزعت على 2890.876 طن خضار،1459.889 طن فواكه، و 285.423 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1084.984 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 35 قرش، بطاطا من 35 إلى 60 قرش، بندورة من 10 إلى 30 قرش، خيار من 20 إلى 45 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت :



 




 

 


 

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