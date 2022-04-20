الأربعاء 20-04-2022
الوكيل الاخباري

وزير المالية: الأردن سيمضي قدما في الإصلاحات لتحفيز النمو

وفيات الأربعاء 20-4-2022

الفوسفات الأردنية تصدر أكبر باخرة فوسفات في تاريخها إلى الهند

أسعار الخضار والفواكه محليا اليوم

هل أخذ البخاخ في الأنف أو الفم يفطر؟ الإفتاء تجيب

الصين تسجّل 19927 إصابة جديدة بفيروس كورونا

النفط يهوي أكثر من 5% عالميا

قوات كبيرة من شرطة الاحتلال تقتحم الاقصى تمهيدا لاقتحام المستوطنين

انخفاض على درجات الحرارة اليوم

افتتاح فعاليات البازار الخيري الرمضاني بالزرقاء

الأربعاء، 20-04-2022 09:20 ص

أسعار الخضار والفواكه محليا اليوم

0L5A1048


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاربعاء 3411.756 طن، توزعت على 2348.380 طن خضار،811.448 طن فواكه، و 251.929طن ورقيات.

اضافة اعلان


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 578.303 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 35 إلى 60 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 20 إلى 30 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاربعاء :

 


 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
العسعس2

وزير المالية: الأردن سيمضي قدما في الإصلاحات لتحفيز النمو

ع

الفوسفات الأردنية تصدر أكبر باخرة فوسفات في تاريخها إلى الهند

ه

هل أخذ البخاخ في الأنف أو الفم يفطر؟ الإفتاء تجيب

البلد

انخفاض على درجات الحرارة اليوم

420221018331943768732

افتتاح فعاليات البازار الخيري الرمضاني بالزرقاء

420221503255608771821

الامن يحقق بملابسات العثور على جثة مواطن داخل منزله بالزرقاء

أخبار متعلقة
0L5A1048

نشرة أسعار الخضار والفواكه محلياً اليوم

0L5A5727

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

0L5A5725

تعرف على أسعار الخضار محلياً اليوم

0L5A1045

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي

0L5A1045

انخفاض طفيف على أسعار الخضار اليوم

خضار 4

عودة ارتفاع أسعار الخضار في السوق المركزي