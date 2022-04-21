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الخميس، 21-04-2022 10:58 ص

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 3119.387 طن، توزعت على 2202.659 طن خضار،718.076 طن فواكه، و 198.893 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 551.893 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 50 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 35 قرش، بطاطا من 35 إلى 65 قرش، بندورة من 10 إلى 35 قرش، خيار من 15 إلى 30 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس :



 




 

 


 

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