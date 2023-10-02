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الإثنين، 02-10-2023 04:00 م

تعرف على الفرق بين مطعومي MR وMMR

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كشف رئيس المركز الوطني لمكافحة الامراض بالوكالة محمد اليحيى، اليوم الإثنين، ، أن مطعوم MR: يستخدم للوقاية من مرض الحصبة والحصبة الألمانية .

فيما يستخدم مطعوم MMR للوقاية من الحصبة الألمانية والحصبة، والنكاف "أبو دغيم" ، وفق اليحيى . 

بدوره أكد وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة أن المطاعيم التي تعطى للطلبة في المدارس آمنة وموثوقة.

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