تعرف على الفرق بين مطعومي MR وMMR

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كشف رئيس المركز الوطني لمكافحة الامراض بالوكالة محمد اليحيى، اليوم الإثنين، ، أن مطعوم MR: يستخدم للوقاية من مرض الحصبة والحصبة الألمانية .
فيما يستخدم مطعوم MMR للوقاية من الحصبة الألمانية والحصبة، والنكاف "أبو دغيم" ، وفق اليحيى .
بدوره أكد وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة أن المطاعيم التي تعطى للطلبة في المدارس آمنة وموثوقة.
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