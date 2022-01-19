تعرّف على المناطق التي سجلت أعلى هطولات ثلجية

الوكيل الإخباري - أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب أن مناطق المملكة شهدت منذ ساعات الصباح اليوم الأربعاء، هطولات ثلجية ومطرية في مختلف المناطق كان أعلاها في منطقتي الباقورة وأم قيس حيث بلغت نسبة الهطول 5 ملم حتى الثامنة صباحا

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واوضح آل خطاب، أن المرتفعات الشمالية ومنطقة الوسط ستشهد تساقطا للثلوج مع ساعات المساء والليل وبشكل متفاوت على المرتفعات فوق 900 متر عن مستوى سطح البحر.



وأشار الى انعدام الرؤية في منطقة رأس منيف بسبب الضباب، وفي الشوبك وصل أقصى مدى للرؤية الى 100 متر بسبب الغبار والضباب، محذرًا من الانجماد في المرتفعات الجنوبية التي شهدت تساقطا للثلج فيما بلغت درجة الحرارة في الشوبك 02ر0.



وبين أن الهطولات ستتوقف عن المناطق الشمالية مع ساعات الفجر مع بقاء الفرصة متاحة لهطولات ثلجية ومطرية في مرتفعات الجنوب.

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