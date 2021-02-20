تعطيل وتأخير دوام مدارس يوم الاحد - تحديث

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر مدير تربية عجلون تعطيل دوام مدارس المحافظة ليوم غد والتحول للتعليم عن بعد بسبب الظروف الجوية ، وفق الناطق الاعلامي بالوزارة عبد الغفور القرعان .

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كما قرر مدير تربية محافظة جرش الدكتور فيصل الهواري تعطيل مدارس سوف وساكب ونجدة والحسينيات بسبب الظروف الجوية السائدة وحرصاً على سلامة الطلبة والمعلمين، والانتقال بالتعليم فيها عن بعد.



وأشار إلى أن بقية مدارس المديرية سيجري تأخير دوامها حتى التاسعة صباحا.

وقررت عطوفة مدير التربية والتعليم للواء المزار الشمالي الدكتورة ختام عبابنة تأخير الدوام ليوم غد الأحد ٢٠٢١/٢/٢١ في جميع مدارس اللواء الى الساعة التاسعة صباحا وذلك خوفا على سلامة أبنائنا الطلبة و تحسبا لحدوث الانجماد .



