تعميم من التربية حول إعادة تكليف معلمي الإضافي خلال الفصل الدراسي الجديد

الوكيل الإخباري -

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قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد مساعفة، إن الوزارة أصدرت تعميماً على جميع المديريات يقضي بإعادة تكليف معلمي الإضافي للفصل الدراسي الثاني الجديد ممن عملوا في الفصل الدراسي الأول الماضي.وبيّن المساعفة، لـ " الوكيل الإخباري" أن التعميم تضمّن إعادة تكليف معلمي الإضافي للفصل الدراسي الثاني 2023/2024 على حساب ( بدل نقص) .ونوه إلى أن المديريات ستزود الوزارة بالقوائم والكشوفات الخاصة بأسماء المعلمين العاملين على حساب التعليم الإضافي للفصل الدراسي الحالي، وفقاً لما هو مُتبع.وتوجه اليوم الأحد، قرابة مليون و700 ألف طالب وطالبة إلى 4073 مدرسة في مختلف مناطق المملكة من مدارس وزارة التربية والتعليم ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والثقافة العسكرية إلى مقاعدهم الدراسية، لبدء الفصل الدراسي الثاني 2023/2024