الأحد 21-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الدفاع المدني: وفاة شخص بصعقة كهربائية في مأدبا وإصابة 9 بسبب حريقين في إربد وعجلون

الضمان: 7111 راتب تقاعد شيخوخة خلال عام 2023

القبة الحديدية تعترض صاروخا أطلق من شمالي قطاع غزة

الاستثمار تطرح فرصا استثمارية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص

سرايا القدس: استهدفنا مركز قيادة لجيش الاحتلال وسيطرنا على طائرة استطلاع

7 شهداء في قصف مدفعي واستهداف برصاص قناص إسرائيلي في غزة

أكثر من 25 ألف شهيد في غزة منذ بداية العدوان

2718 زائراً لتلفريك عجلون خلال عطلة نهاية الأسبوع

كلية الطب في جامعة البلقاء تحصل على الاعتماد الطبي

تعميم من التربية حول إعادة تكليف معلمي الإضافي خلال الفصل الدراسي الجديد

عاجل

ارتفاع عدد شهداء غزة الى 25105 منذ 7 أكتوبر

الأحد، 21-01-2024 11:37 ص

تعميم من التربية حول إعادة تكليف معلمي الإضافي خلال الفصل الدراسي الجديد

1220236102358935924930


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد مساعفة، إن الوزارة أصدرت تعميماً على جميع المديريات يقضي بإعادة تكليف معلمي الإضافي للفصل الدراسي الثاني الجديد ممن عملوا في الفصل الدراسي الأول الماضي. اضافة اعلان


وبيّن المساعفة، لـ " الوكيل الإخباري" أن التعميم تضمّن إعادة تكليف معلمي الإضافي للفصل الدراسي الثاني 2023/2024 على حساب ( بدل نقص) .

ونوه إلى أن المديريات ستزود الوزارة بالقوائم والكشوفات الخاصة بأسماء المعلمين العاملين على حساب التعليم الإضافي للفصل الدراسي الحالي، وفقاً لما هو مُتبع. 

وتوجه اليوم الأحد، قرابة مليون و700 ألف طالب وطالبة إلى 4073 مدرسة في مختلف مناطق المملكة من مدارس وزارة التربية والتعليم ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والثقافة العسكرية إلى مقاعدهم الدراسية، لبدء الفصل الدراسي الثاني 2023/2024

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A8954

الضمان: 7111 راتب تقاعد شيخوخة خلال عام 2023

0L5A0229

الاستثمار تطرح فرصا استثمارية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص

1202418133228462968569

2718 زائراً لتلفريك عجلون خلال عطلة نهاية الأسبوع

11254_1 (1)

كلية الطب في جامعة البلقاء تحصل على الاعتماد الطبي

WhatsApp Image 2024-01-21 at 11.27.26 AM

حبس صاحب 68 قيدا جرميا 3 سنوات بعد ممارسة البلطجة بحق سيدة

62a4a1ab61b85

إشهار كتاب "طوفان الأقصى" في اتحاد الكتاب

أخبار متعلقة
ببب

وزير التربية يوجه كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية

375872_48_1658902636

آلية جديدة لتعيين المعلمين في التربية لهذا العام

التربية-بصدد-فتح-الباب-أمام-التعليم-الإضافي-لتعيين-6-آلاف-معلم_كلمة-الاردن

تقرير ديوان المحاسبة: لا تعليمات أو أسس تحكم التعيين على حساب التعليم الإضافي

فلوس1

الحكومة تقرر تأجيل القروض للشركات المتعثرة في القطاع السياحي

امتحانات

التربية: 24 ألف طالب سيتقدم لامتحان التربية الإسلامية التكميلي الخميس

M63A8869

التربية تنهي استعداداتها لعقد تكميلية التوجيهي وأول جلساتها الخميس القادم