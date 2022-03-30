الأربعاء 30-03-2022
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الأربعاء، 30-03-2022 07:30 ص

تفاصيل أسعار الخضار اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 2980.880 طن، توزعت على 1862.859 طن خضار،964.085 طن فواكه، و 153.337 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 331.337 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 40 إلى 80 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 30 قرش، بطاطا من 35 إلى 65 قرش، بندورة من 30 إلى 60 قرش، خيار من 30 إلى 60 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الأربعاء:



 




 

 


 

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