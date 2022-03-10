انخفاض أسعار البندورة اليوم في السوق المركزي

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 2739.352 طن، توزعت على 1673.746 طن خضار، 790.360 طن فواكه، و 275.360 طن ورقيات.



كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 218.850 طن خضار وفواكه.

اضافة اعلان



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 35 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 30 إلى 45 قرش، بندورة من 15 إلى 40 قرش، خيار من 20 إلى 50 قرش.



وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس:







