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توجيه عاجل من الملك بشأن طلبة المدارس والقطاعات المختلفة

الثلاثاء، 12-01-2021 04:18 م

تفاصيل اجتماع الملك مع الخصاونة والتوجيه بفتح المدارس والقطاعات

الملك


الوكيل الاخباري - وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى فتح المدارس والقطاعات بطريقة مدروسة، تحمي المواطنين والاقتصاد الوطني.

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وشدد جلالة الملك، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني اليوم الثلاثاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على أن الأولوية ومنذ بداية الأزمة كانت دائما حماية صحة المواطن، لافتاً إلى ما يشهده الجانب الصحي من تحسن ملموس.


وأكد جلالة الملك، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، ضرورة مواصلة التزام الجميع بإجراءات السلامة العامة، للحفاظ على التحسن في الوضع الوبائي، ولتسهيل عملية فتح مختلف القطاعات.


واستمع جلالته في الاجتماع، إلى شرح من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والمعنيين، حول تطورات وإجراءات التعامل مع الوضع الوبائي.


 




 

 


 

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