السبت 30-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مندوبا عن الملك.. العيسوي يقدم واجب العزاء بوفاة العميد المتقاعد محمد علي الحوراني

بعد اتفاق بينهما .. إدارة جرش تلغي تقديم الرقاد لحفلات المهرجان

تفاصيل جديدة عن جريمة أم قتلت طفليها خنقا في عمّان

ايعاز من وزير الاشغال بشأن طريق يرقا

جرش الـ36 يواصل فعالياته على الشمالي وشارع الاعمدة

وزير اسبق يُعلّق على قرار رفع أسعار الفائدة في المملكة للمرة الرابعة

الأولى بالتوجيهي في فلسطين تكشف سر تفوقها بمعدل 99.7%

انطلاق أولى قوافل المعتمرين الأردنيين خلال أيام

السير: ضبط حافلة نقل تحمل 18 راكباً زيادة عن الحد المقرر

الدفاع الروسية: تدمير مقاتلة أوكرانية و13 مسيرة ومدفعين أمريكيين

السبت، 30-07-2022 04:57 م

تفاصيل جديدة عن جريمة أم قتلت طفليها خنقا في عمّان

720222915622869185973


الوكيل الإخباري - أوقف مدعي عام الجنايات الكبرى أمس الجمعة، الأم المتهمة بانها أقدمت على قتل طفليها، لمدة أسبوعين على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، في إطار تهمة القتل العمد مكررة مرتين.

اضافة اعلان


ووفق ملف التحقيق، فإن دوافع الجريمة ناجمة عن نزاعات أسرية، كما أن المتهمة قالت أثناء التحقيق معها أنها أقدمت على قتل طفليها خنقا "حتى يرتاحو".


وبين الملف أن المتهمة نفذت جريمتها بعد خروج زوجها من المنزل في عمان، كما أنها قالت إنها قتلت طفليها بكتم أنفاسهما، وذلك عن طريق وضع يدها على فم كل منهما والضغط بشدة إلى أن فارق كل منهما الحياة.


وبدأت المتهمة بعد قتلها لطفليها بالصراخ من شدة صدمتها ثم حاولت أن الانتحار، إلا أن بعض الذين حضروا بسبب صراخها منعوها من قتل نفسها. ( الغد) 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
www

مندوبا عن الملك.. العيسوي يقدم واجب العزاء بوفاة العميد المتقاعد محمد علي الحوراني

fffff

بعد اتفاق بينهما .. إدارة جرش تلغي تقديم الرقاد لحفلات المهرجان

1659177035424

جمعية الدار للثقافة والفنون تنفذ منحوتة عرار

441768_1_1642439840

نوفان العجارمة يكتب: مشروع قانون حقوق الطفل يتفق وأحكام الدستور

d7907cde0f7d62de4b61153c816d1e12

ايعاز من وزير الاشغال بشأن طريق يرقا

maxresdefault

جرش الـ36 يواصل فعالياته على الشمالي وشارع الاعمدة

أخبار متعلقة
1656848116673

ورشة في الهاشمية بعنوان إنترنت الأشياء في الزراعة

M63A8869

التربية تعلق على امتحان اللغة العربية التوجيهي

image

ضبط 11 اعتداءً على المياه في الرمثا وجبل القصور - فيديو

60eea610146ae

قطر تدرس توفير فرص عمل مؤقتة للأردنيين في كأس العالم

muslim-hajj-mecca-kaaba-grand-mosque-saudiarabia

4100 حاجا وحاجة عدد الحجاج الأردنيين العام الحالي

1656838381114

السفيرة الكندية تحضر ختام البرنامج الوطني لإعداد المدربين