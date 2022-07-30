تفاصيل جديدة عن جريمة أم قتلت طفليها خنقا في عمّان

الوكيل الإخباري - أوقف مدعي عام الجنايات الكبرى أمس الجمعة، الأم المتهمة بانها أقدمت على قتل طفليها، لمدة أسبوعين على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، في إطار تهمة القتل العمد مكررة مرتين.

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ووفق ملف التحقيق، فإن دوافع الجريمة ناجمة عن نزاعات أسرية، كما أن المتهمة قالت أثناء التحقيق معها أنها أقدمت على قتل طفليها خنقا "حتى يرتاحو".



وبين الملف أن المتهمة نفذت جريمتها بعد خروج زوجها من المنزل في عمان، كما أنها قالت إنها قتلت طفليها بكتم أنفاسهما، وذلك عن طريق وضع يدها على فم كل منهما والضغط بشدة إلى أن فارق كل منهما الحياة.



وبدأت المتهمة بعد قتلها لطفليها بالصراخ من شدة صدمتها ثم حاولت أن الانتحار، إلا أن بعض الذين حضروا بسبب صراخها منعوها من قتل نفسها. ( الغد)

