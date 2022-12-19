الإثنين 19-12-2022
الوكيل الاخباري

مندوبا عن الملك .. العيسوي يشارك في تشييع جثمان شبيلات

الأردنيون يشيعون جثمان ليث شبيلات

بيان صادر عن قبيلة بني حسن

اعلان هام بشأن المكرمة الملكية لطلبة الجامعات

عمل إربد تعلن عن توفر 220 فرصة عمل للإناث في الاغوار الشمالية

تفاصيل دفن وعزاء الشهيد العريف إبراهيم الشقارين

اتحاد العمال ينعى شهداء الوطن ويؤكد دعمه للأجهزة الأمنية

الدفاع الروسية: إسقاط 4 صواريخ أمريكية مضادة للرادار فوق بيلغورود الروسية

مركز الأزمات ينعى شهداء الأمن العام

السلطة الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بتوثيق انتهاكات الاحتلال

الإثنين، 19-12-2022 12:39 م

تفاصيل دفن وعزاء الشهيد النقيب غيث الرحاحلة

main_image63a030c63b326


الوكيل الإخباري - أعلنت عائلة الشهيد غيث قاسم الرحاحلة تفاصيل دفن وعزاء الشهيد.

اضافة اعلان


وأعلنت، أنه ستكون صلاة الجنازة على الشهيد في مسجد مراد / صويلح / حي الارسال، بعد صلاة عصر اليوم الاثنين 2022/12/19.


وستقبل التعازي للرجال في ساحة المناسبات شارع الستين، وللنساء في مضافة عشيرة الرحاحلة.

 

والشهيد الرحاحلة هو نجل المرحوم العميد قاسم الرحاحلة آمر كلية العلوم الشرطية السابق في جامعة مؤتة. 

 

وتخرج النقيب الرحاحلة من جامعة مؤتة الجناح العسكري الكلية الشرطية في عام 2015 برتبة ملازم، وتدرج في الخدمة العسكرية . 

وتزوج قبل 3 شهور من استشهاده.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

مندوبا عن الملك .. العيسوي يشارك في تشييع جثمان شبيلات

1671450574495

أمانة عمان تنعى شهداء الوطن

1671450181195

غرفة تجارة عمان تنعى شهداء الوطن

320954415_5525262130904412_3967211766477095555_n

الجامعة الهاشمية تنعى شهداء الوطن

b276aa73-17a6-4ea7-b550-fd838e6fe727

الأردنيون يشيعون جثمان ليث شبيلات

WhatsApp Image 2022-12-19 at 2.38.16 PM

بيان صادر عن قبيلة بني حسن

أخبار متعلقة
image (100)

السديري يفتتح مركزا صحيا يخدم اللاجئين في مخيم الزرقاء

635a5c6954c62

قيادة القوة الأمنية الأردنية في قطر: نبذل كل طاقاتنا للمشاركة بإنجاح كأس العالم تنفيذاً للتوجيهات الملكية الحكيمة

1120221793815531206318

فصل مُبرمج للكهرباء عن مناطق في الكرك ومعان و الأغوار الجنوبية غداً

8

التدريب المهني تطلق مرحلة جديدة من برنامج التوجيه الوطني

main_image637a0ba996f2f

مصدري الخضار تستهجن قرار فتح باب استيراد البطاطا

WhatsApp Image 2022-11-20 at 12.53.38 PM

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لحماية الأطفال من التسرب المدرسي