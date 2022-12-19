تفاصيل دفن وعزاء الشهيد النقيب غيث الرحاحلة

الوكيل الإخباري - أعلنت عائلة الشهيد غيث قاسم الرحاحلة تفاصيل دفن وعزاء الشهيد.

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وأعلنت، أنه ستكون صلاة الجنازة على الشهيد في مسجد مراد / صويلح / حي الارسال، بعد صلاة عصر اليوم الاثنين 2022/12/19.



وستقبل التعازي للرجال في ساحة المناسبات شارع الستين، وللنساء في مضافة عشيرة الرحاحلة.



والشهيد الرحاحلة هو نجل المرحوم العميد قاسم الرحاحلة آمر كلية العلوم الشرطية السابق في جامعة مؤتة.



وتخرج النقيب الرحاحلة من جامعة مؤتة الجناح العسكري الكلية الشرطية في عام 2015 برتبة ملازم، وتدرج في الخدمة العسكرية .



وتزوج قبل 3 شهور من استشهاده.