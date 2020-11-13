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الجمعة، 13-11-2020 04:11 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالمملكة الجمعة

كم
توضيحية


الوكيل الإخباري - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
وتاليا التفاصيل : 

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موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
(صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة)
الجمعة 13 تشرين الثاني 2020، آخر تحديث: 16:45
الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (4469) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (2084) في محافظة العاصمة عمّان.
- (1109) في محافظة إربد، منها (319) في الرمثا.
- (494) في محافظة جرش.
- (224) في محافظة المفرق.
- (142) في محافظة الزرقاء.
- (121) في محافظة الكرك.
- (100) في محافظة البلقاء.
- (84) في محافظة مأدبا.
- (59) في محافظة عجلون.
- (42) في محافظة الطفيلة.
- (7) في محافظة العقبة.
- (3) في محافظة معان، منها (1) في البترا.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (136,555) حالة.
- سُجّلت (71) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,618) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (331) حالة، فيما غادرت (165) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2008) حالات، منهم (434) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- تمّ إجراء (16,771) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,157,941) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (26,6%).
إجراءات أخرى:
• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).




 




 

 


 

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