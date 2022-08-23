الثلاثاء 23-08-2022
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الثلاثاء، 23-08-2022 06:26 ص

تفعيل موقع التقديم للقبول الموحد في الجامعات الرسمية إلكترونياً - رابط

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الوكيل الاخباري - تبدأ عملية تقديم طلبات الالتحاق الالكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية الثلاثاء، عبر الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد.

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وفُتح فجر الثلاثاء الرابط المخصص لطلب الالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2022-2023، ويستمر التسجيل حتى الساعة 12 ليلاً الثلاثاء 30 آب/ أغسطس 2022.


وأوضحت الوزارة في بيان: "يقوم الطالب الأردني (الحاصل على معدل 65% فأكثر فقط) بالدخول إلى الموقع الإلكتروني وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته 15 ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم.


وأشارت إلى أن رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب، والخدمة متوافرة من خلال قنوات الدفع التي تطبقها، وهي مكاتب البريد الأردني المنتشرة في أنحاء المملكة كافة، الحساب البنكي الشخصي على الإنترنت، فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، محلات الصرافة المعتمدة (وللتعرف أكثر على آلية تقديم طلب القبول الموحد، وقنوات الدفع المعتمدة، وآلية دفع رسم طلب الالتحاق الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد).


وطلبت الوحدة من الطلاب الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد؛ بهدف الاطلاع على أقسامه وصفحاته مثل البيانات التفصيلية للتخصصات المتاحة في الجامعات الأردنية الرسمية، ووضع هذه التخصصات من حيث كونها راكدة أو مشبعة أو مطلوبة، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، والسياسة العامة للقبول في الجامعات الرسمية، وآلية تسديد رسم طلب الالتحاق، ونصائح وإرشادات للطلبة المتقدمين إضافةً إلى الأسئلة الأكثر تكراراً، ومعدلات القبول التنافسي للأعوام الخمسة السابقة (بهدف الاسترشاد بها فقط)، وذلك للاستفادة من هذه المعلومات، ومساعدتهم في تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني.


يمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول إلى البرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.

 

رابط التقديم أنقر : هنا


 




 

 


 

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