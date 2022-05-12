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الخميس، 12-05-2022 03:44 م

تكريم 25 عاملاً في الطفيلة

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الوكيل الإخباري - كرمت لجنة الدعم المجتمعي في الطفيلة، اليوم الخميس، وضمن مشروع لجان الدعم المجتمعي، الذي ينفذه الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد" وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، خلال جولة ميدانية، مجموعة من العاملين الأردنيين والسوريين في مواقع عملهم، وذلك بمناسبة عيد العمال.

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وبين رئيس اللجنة، مدير الصندوق الاردني الهاشمي في الطفيلة، علي البداينة، أن هذا التكريم لنحو 25 عاملا من بينهم عمال وطن يعملون بأعمال النظافة في بلدية الطفيلة الكبرى، جاء لجهة تحفيزهم في مختلف مواقعهم لبذل المزيد من العطاء والإنجاز ومشاركتهم في الاحتفال بمناسبة عيد العمال، وبهدف تقديرهم وتعزيز مكانتهم المجتمعية المميزة بين زملائهم وبين أفراد المجتمع.


وأضاف أن التكريم جاء أيضا لتأكيد المشاركة الفاعلة والحضور للمفوضية ولجان الدعم المجتمعي و"جهد " في جميع المناسبات ومشاركة شرائح المجتمع في مناسباتهم وأعيادهم.

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