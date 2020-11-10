الثلاثاء 10-11-2020
الوكيل الاخباري

وزير التربية: الأردن انجز انتخابات مثالية في ظروف صعبة

شاهد .. صور نجل الراحل يحيى السعود بالانتخابات تلهب مواقع التواصل

رئيس فايزر عن لقاح كورونا: سيكون أكبر تقدم طبي منذ 100 عام

الحكومة : سنفعل أوامر الدفاع

الحكومة تحذر من الإشاعات والأخبار الكاذبة

الامن يوضح تفاصيل اطلاق النار في جبل التاج بعمان

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

600 متطوع من شباب كلنا الأردن لمساعدة الناخبين في البلقاء

الصحة : احذروا الساعات الأخيرة

الزراعة: استثناء المزارعين من الحظر بشروط




الثلاثاء، 10-11-2020 06:54 م

تمديد الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية بالمملكة

d1e3cc0b-1291-4ca8-89b2-864ae64ada20


الوكيل الإخباري - حمزة أبو رمان أعلن الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، تمديد عملية الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية بالمملكة حتى الساعة التاسعة مساء.

اضافة اعلان
 

وقال المومني في إيجاز صحفي عقد في مقر الهيئة، إنه قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الثلاثاء، تمديد وقت الاقتراع لمدة ساعتين حتى الساعة 9 مساء.


جاء ذلك بعد أن أدلى أكثر من مليون مقترع ومقترعة بأصواتهم في الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر، بعد أكثر من 10 ساعات من فتح صناديق الاقتراع، في مختلف دوائر المملكة الـ 23.


وبلغت نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية لمجلس النواب الـ 19، على مستوى المملكة 26.44% عند حلول الساعة 06:00 مساء الثلاثاء، وفق الهيئة المستقلة للانتخاب التي أوضحت أن عدد المقترعين وصل إلى 1.227196 مليون مقترع.
وكانت نسبة تصويت الذكور أعلى من الإناث، بواقع 29.61%، مقابل 23.62%.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

وزير الأشغال يتفقد مشروع إنشاء المستشفيات الميدانية

1

وزير التربية: الأردن انجز انتخابات مثالية في ظروف صعبة

112020512196334401852

شاهد .. صور نجل الراحل يحيى السعود بالانتخابات تلهب مواقع التواصل

1120204192836693681478

الحكومة : سنفعل أوامر الدفاع

1120201011590377887013

الحكومة تحذر من الإشاعات والأخبار الكاذبة

1120209172252915682503

الامن يوضح تفاصيل اطلاق النار في جبل التاج بعمان

أخبار متعلقة
96173a89-22de-4c87-ad29-9e1156b221bc

ضبط مصاب بكورونا دخل إلى أحد مراكز الاقتراع

48cdf4a5-e184-48de-ad63-84833002565c

هل سيتم تمديد عملية الاقتراع ؟

1f101148-8091-4e7b-944a-37bcc98ba26a

توضيح حكومي حول تصويت أشخاص يرتدون زيا عسكريا

5f914a67423604289b3a0c50

نصائح للناخبين لتجنب عدوى كورونا يوم الاقتراع

3202016211515388746455

الأمن: خطط مرورية خاصة بالعملية الانتخابية

320201512550692194206

إجراءات لمنع شراء الأصوات إلكترونيا