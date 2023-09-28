تنويه هام بشأن موعد نتائج القبول الموحد

الوكيل الاخباري - أكدت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتائج القبول الموحد للجامعات ستعلن في تمام الساعة الـ8:00 من مساء يوم الخميس.
وقال مستشار وزير التعليم العالي/ مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، إن نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريس ستصل إلى الطلبة من خلال رسائل نصية تتضمن نتائج ترشيحهم للعام الجامعي 2023-2024.
وأضاف الخطيب أن أي رسائل يتم تداولها حاليا عبر منصات التواصل الاجتماعي غير صحيحة.
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