تنويه هام بشأن موعد نتائج القبول الموحد



الوكيل الاخباري - أكدت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتائج القبول الموحد للجامعات ستعلن في تمام الساعة الـ8:00 من مساء يوم الخميس.



وقال مستشار وزير التعليم العالي/ مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، إن نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريس ستصل إلى الطلبة من خلال رسائل نصية تتضمن نتائج ترشيحهم للعام الجامعي 2023-2024.



وأضاف الخطيب أن أي رسائل يتم تداولها حاليا عبر منصات التواصل الاجتماعي غير صحيحة.

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