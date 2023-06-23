الجمعة 23-06-2023
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الجمعة، 23-06-2023 08:53 م

تنويه وتحذير صادر عن وزارة الأوقاف

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الوكيل الاخباري - نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور علي الدقامسة، ما يتم تداوله عن منح صندوق الزكاة لأي قروض يتم تقسيطها على المواطنين.

وبيّن الدقامسة، بحسب ما نشر على صفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، أنَّ جميع أموال الصندوق وما يأتي إليه، يصرف ضمن المصارف الشرعية المحددة بالدين الإسلامي الحنيف وانه لايوجد اي عملية اختلاس من قبل موظفي الصندوق. 

وأهاب الدقامسة، بضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية عبر صفحات الوزارة على مواقع التواصل الإجتماعي والموقع الرسمي لوزارة الأوقاف وصندوق الزكاة.

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