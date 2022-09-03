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السبت، 03-09-2022 10:15 ص

تواصل منافسات بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية

الخيل-أنواعه-وصفاته-وأهم-الحقائق-عنه


الوكيل الاخباري- استكملت، أمس الجمعة، منافسات اليوم الثاني لبطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية الأصيلة، بتنظيم من الاتحاد الملكي الأردني للفروسية، وعلى ميدان مركز عمان للفروسية في مدينة الحسين للشباب.

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وانطلقت البطولة، الخميس الماضي، بمشاركة 89 رأس خيل من الأردن وفلسطين والسعودية، حيث أقيمت امس منافسات 6 فئات، فيما تختتم البطولة اليوم السبت.


وجاءت نتائج الجمعة، في فئة الأفراس مواليد 2015 حتى 2018، فاز بالمركز الأول الفرس وفاق، و بالثاني الفرس منى الهندال، وفي الثالث الفرس "ميس اي ان".
وفي فئة (10 ايه) الفحول مواليد 2015 حتى 2018، فاز في المركز الأول رجب "ان كيه"، وأصيل الحمود ثانيا، وثالثا شهم "اي ان تي"، أما في فئة (10بي) الفحول مواليد 2015 وحتى 2018، فاز بالمركز الأول عجيب الهواجر، وفي المركز الثاني "اي جي اسد"، وخالد "اتش" في المركز الثالث.


وعن فئة الأفراس مواليد 2011 وحتى 2014، فاز في المركز الأول درر الحمر، والفرس صديقة ثانيا، فيما الفرس راية رفيقة في المركز الثالث.


وجاءت نتائج فئة الفحول مواليد 2010 وحتى 2014، في المركز الأول الفرس لورد الشوان، وفي المركز الثاني الفرس جميل ، و"النسر" في المركز الثالث.


وفاز في تقييم فئة الأفراس مواليد 2015 وما قبل، فيرسبا فالاتي في المركز الأول، والفرس "حور" ثانيا، و"دي اي كلابريا ان كيه" ثالثا.

 




 

 


 

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