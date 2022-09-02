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الجمعة، 02-09-2022 09:47 ص

انطلاق بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية الأصيلة

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الوكيل الإخباري- انطلقت أمس الخميس، بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية الأصيلة بتنظيم من الاتحاد الملكي الأردني للفروسية، وذلك على ميدان مركز عمان للفروسية في مدينة الحسين للشباب.

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وتعد البطولة التي تحظى بسمعة دولية كبيرة، من أعلى البطولات تصنيفا لهذا النوع من الرياضة في العالم، وشهدت مشاركة 89 رأس خيل من المرابط الأردنية من فلسطين والسعودية، وتستمر لغاية يوم غد السبت .


وجاءت نتائج اليوم الأول على النحو التالي: الفئة الأولى مهرات مواليد 2022 فازت فريدة أر اس في المركز الأول، وفازت في المركز الثاني مزيونة دبليو اف ، والمركز الثالث اي ار اف زيام.


وفي الفئة الثانية، مهرات مواليد 2022 جاءت نادر الريف في المركز الأول، فيما حلت جسور اي اس في المركز الثاني.


وفي تقييم الفئة الثالث (أ)، لمهرات مواليد 2021، فازت في المركز الأول منار بي كي، وفي المركز الثاني مذهلة الصلاح ، وشهرزاد واي كيو ثالثا.
أما في تصنيف الفئة الثالثة (ب)، لمهرات مواليد 2021، فازت في المركز الأول تمارا ار اي ، وفي المركز الثاني فام ايسبلينديدا ، وفازت في المركز الثالث الجوهرة ام واي ام.


وفي تصنيف الفئة الرابعة (أ)، لأمهار مواليد 2021، فازت في المركز الأول قادر ام واي ام ، وفي المركز الثاني بارباروسا، وثالثا درار.


وعن تصنيف الفئة الرابعة (ب)، لأمهار مواليد 2021، فازت في المركز الأول سلطان ام واي ام ، وفي المركز الثاني امير بي كي ، وثالثا صفوان ام اتش ار ام.
وعلى صعيد الفئة الخامسة، لمهرات مواليد 2020، فاز في المركز الأول دبليو اي اشرقت ان كي، وجمرة الوزان ثانيا ، وكارما جعفر ثالثا.


وجاء تصنيف الفئة السادسة أمهار مواليد 2020، اف جي سهم في المركز الأول، ولاتينو ثانيا، ونجيب جعفر ثالثا.


وفي تصنيف الفئة السابعة لمهرات مواليد 2019، جاءت في المركز الأول بشرى الفراس، في حين جاءت في المركز الثاني أزهار الزبير، و (ع ب) علا ثالثا.

 




 

 


 

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