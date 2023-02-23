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الخميس، 23-02-2023 10:02 ص

توجه حكومي لتقييم واقع التحول الرقمي في الأردن

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الوكيل الإخباري - تعكف الحكومة على تقييم واقع التحول الرقمي الحكومي في المملكة، ليتم تحديد نقاط القوة وفرص التحسين، بهدف تبسيط الإجراءات الحكومية وتوفير المرونة.

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وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إن أولويات 2023 في مكوّن الإجراءات والرقمنة تندرج تحت 8 محاور أساسية. 


وأضافت أن المحور الأول هو مراجعة الأولويات الاستراتيجية لبرنامج التحول الرقمي، والمحور الثاني دراسة تفعيل الخدمات الحكومية المشتركة، والثالث إقرار التشريعات والسياسات للخدمات الحكومية المشتركة.


وبينت أن المحور الرابع هو أتمتة ورقمنة 40% من الخدمات الحكومية، والمحور الخامس تحديث وإطلاق استراتيجية التحول الرقمي، وسادسا استكمال تفعيل 2 مليون هوية رقمية، وسابعا إنشاء السجل الوطني الموحد للخدمات، وثامنا تطوير نظام موحد لإدارة الموارد الحكومية. 



 




 

 


 

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