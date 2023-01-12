توجيهية الباص السريع بين عمان والزرقاء تعقد اجتماعها الأول في العام الحالي

الوكيل الاخباري - عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع "تشغيل حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء وداخل حدود أمانة عمان الكبرى"، برئاسة وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، اجتماعها الأول في العام 2023 بوزارة النقل.



وبحسب بيان صادر عن وزارة النقل اليوم الخميس، ناقش المجتمعون عددًا من المواضيع المطروحة على اللجنة وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة بذلك، كما أكدوا ضرورة الإسراع بتنفيذ المشروع لما له من أهمية بالغة في تشجيع الاستثمار ودفع العجلة الاقتصادية والمساعدة في تخفيف الأزمات المرورية.



من جانبه، شدد وزير الأشغال العامة ووزير النقل رئيس اللجنة التوجيهية المهندس ماهر أبو السمن على ضرورة الارتقاء بمنظومة النقل في المملكة من خلال وجود شبكات نقل متنوعة ذات ملامح واضحة، ومنظمة تقوم بدورها على أكمل وجه وتكون قادرة على خدمة المواطن بحيث توفر عليه الوقت والجهد والخدمة التي تليق به.

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