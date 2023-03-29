توضيح بشأن مخالفات المركبات الحكومية

الوكيل الاخباري - قالت امين عام وزارة النقل وسام التهتموني، إن مشروع تتبع المركبات من المشاريع الريادة التي عملت عليها الحكومة من خلال وزارة النقل حيث بدء العمل فيه في 2017.



وأضافت التهتموني في تصريحات صحفية، أن المشروع يشمل تركيب الأجهزة في 13500 مركبة حكومية والتي تشكل نحو 90% من المركبات الواجب ان تخضع للنظام، مبينة أن العمل جار على طرح عطاء لاستكمال التغطية يشمل الف جهاز جديد وسيتم استكمال العدد العام المقبل.



وأشارت إلى أن المشروع حقق 4 مليون و200 الف دينار وفرا منذ اطلاقه وكان له فوائد في إعادة تفعيل السيارات الحكومة الراكدة وانخفاض المخالفات بنسبة 45% وذلك من خلال ربطها بأمور حركة إلكترونية يستطيع ديوان المحاسبة مراقبة أدائها والتزامها بأمور الحركة التي خرجت لها.

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