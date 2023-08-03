توضيح حكومي بشأن المشتقات النفطية

الوكيل الاخباري - انخفض استهلاك الأردن من المشتقات النفطية خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي، بنسبة 7.5% ليسجل أكثر من 1.851 مليار لتر، مقارنة بأكثر من ملياري لتر تقريبا، للفترة ذاتها من العام الماضي.



وبينت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أن مادة السولار سجلت أكبر انخفاض بنسبة 11.3% ليصل حجم مبيعاتها إلى أكثر من 885 مليون لتر تقريبا، مقارنة مع 998 مليون لتر مقارنة مع أول ستة أشهر من عام 2022.



وانخفض الطلب على البنزين (أوكتان 90) بنسبة 3.8% خلال النصف الأول من العام الحالي، ليسجل حجم مبيعات بلغ 827 مليون لتر تقريبا، مقارنة مع 860 مليون لتر، للفترة ذاتها من العام الماضي.



كما انخفض الطلب على البنزين (أوكتان 95) بنسبة 5.8% ليصل حجم مبيعاته إلى أكثر من 70 مليون لتر تقريبا، مقارنة مع 74 مليون لتر خلال فترة المقارنة.



وكذلك تراجع الطلب على مادة الكاز بنسبة 2.4% خلال فترة المقارنة، ووصل حجم مبيعاتها إلى أكثر من 70 مليون لتر.

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