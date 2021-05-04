توضيح حكومي حول حظر الجمعة الشامل

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

اكد وزير الصحة فراس الهواري بان الدراسة التي اعدها وزير الصحة الاسبق د. سعد الخرابشة وزملاء لنا عرضها خلال اجتماع لجنة الاوبئة وقلت رأيي فيها بكل صراحة وكان فيها خطـأ قاتل مما يشكك بالتأكيد في صحة نتائجها.وقال الهواري في تصريحات صحفية انه كان الاجدى بهم ان يبتعدوا 6 اسابيع على الاقل وهنا هم ادرجوا خلال دراستهم فترة زمنية هي حقيقة تعكس واقع الحظروبين كان من الافضل لهم بان تكون بداية دراستهم في شهر شباط وليس في شهر كانون الثاني لتكون نتائجها دقيقة وصحيحةوشدد على ضرورة إبقاء نقاشات اللجنة في داخلها، وإن لم يستطع فرد أن يقنع الباقين برأيه يبقى رأيه شخصيا، ويبقى الرأي للأغلبية في اللجنة .