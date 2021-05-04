الثلاثاء 04-05-2021
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الثلاثاء، 04-05-2021 01:54 ص

توضيح حكومي حول حظر الجمعة الشامل

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الوكيل الاخباري - اكد وزير الصحة فراس الهواري بان الدراسة التي اعدها وزير الصحة الاسبق د. سعد الخرابشة وزملاء لنا عرضها خلال اجتماع لجنة الاوبئة وقلت رأيي فيها بكل صراحة وكان فيها خطـأ قاتل مما يشكك بالتأكيد في صحة نتائجها.
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وقال الهواري في تصريحات صحفية انه كان الاجدى بهم ان يبتعدوا  6 اسابيع على الاقل وهنا هم ادرجوا خلال دراستهم فترة زمنية هي حقيقة تعكس واقع الحظر

وبين كان من الافضل لهم بان تكون بداية دراستهم في شهر شباط وليس في شهر كانون الثاني لتكون نتائجها دقيقة وصحيحة

وشدد على ضرورة إبقاء نقاشات اللجنة في داخلها، وإن لم يستطع فرد أن يقنع الباقين برأيه يبقى رأيه شخصيا، ويبقى الرأي للأغلبية في اللجنة .

 




 

 


 

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