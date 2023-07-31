تعميم حكومي بمنع مركبات شحن أجنبية يزيد عمرها عن 20 عاما من دخول السعودية

الوكيل الإخباري-

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عممت هيئة تنظيم قطاع النقل البري، بعدم السماح لمرور أي مركبة شحن أجنبية متجهة إلى المملكة العربية السعودية (ترانزيت) ويقل سنة صنعها عن عام 2004، عبر الأردن.ووفق التعميم، الصادر من هيئة تنظيم قطاع النقل البري والجمارك الأردنية، فإن القرار يأتي نظرا لقرار أصدرته المملكة العربية السعودية، حيث قضى بعدم السماح لأي مركبة شحن يزيد عمرها التشغيلي عن 20 عاما، من الدخول إلى السعودية عبر الأردن أو المرور ترانزيت إلى دول الجوار (الخليج العربي)والقرار ساري المفعول اعتبارا من الثلاثاء الأول من آب لعام 2023.وأصدرت الهيئة تعميما آخر يقضي باستثناء الرأس القاطر الذي يسحب "مقطورة مبردة من النمط والسماح لأي نمط بسحبها" من الدخول إلى السعودية أو المرور (ترانزيت) إلى دول الخليج العربي، لغايات التنظيم وتجنبا لحدوث أي تأخير في صادرات الأردن من الخضار والفواكه، شريطة أن لا يتجاوز عمرها التشغيلي عن 20 سنة.وحصرت الهيئة ذلك في مركز حدود العمري بالتنسيق مع المكتب التابع للهيئة في المركز الحدودي للفترة من 1 آب 2023 ولغاية تاريخ 31 كانون الأول للعام ذاته.