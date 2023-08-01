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منع دخول مركبات الشحن الأردنية التي تزيد عن عمر 20 عاما إلى السعودية اعتبارا من اليوم

الثلاثاء، 01-08-2023 06:09 ص

منع دخول مركبات الشحن الأردنية التي تزيد عن عمر 20 عاما إلى السعودية اعتبارا من اليوم

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الوكيل الإخباري - يدخل قرار المملكة العربية السعودية بشأن تطبيق العمر التشغيلي على الشاحنات الأردنية العابرة للأراضي السعودية والتي يتجاوز عمرها 20 عاما من سنة الصنع، حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.

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وكان مسؤولون في قطاع النقل اتفقوا مع الجانب السعودي في وقت سابق على تأجيل تطبيق العمر التشغيلي على الشاحنات الأردنية لمدة ستة أشهر والتي انتهت أمس الاثنين.


وجاءت تلك المهلة الإضافية لإتاحة مزيد من الوقت لتحديث الأسطول بما يتوافق مع الشروط الجديدة التي ستطبقها الهيئة العامة للنقل السعودية.

وكانت قررت المملكة العربية السعودية العام الماضي منع دخول الشاحنات والمركبات بشكل عام إلى أراضيها والتي يزيد عمرها على 20 عاما.


 




 

 


 

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