الأربعاء 09-12-2020
الوكيل الاخباري

217 وفاة بكورونا في تركيا و276 بأوكرانيا

الأردن يوقع بيانا مشتركاً مع سانت كيتس ونيفس يقضي بإقامة علاقات دبلوماسية

توضيح حول الية عقد الامتحانات الجامعية النهائية

تعليق أميركي رسمي بشأن أعراض لقاح كورونا

تعزية و مواساة

بيان صادر عن وزارة العمل

13 وفاة و159 إصابة بكورونا في السعودية

إعفاء الأردنيين من تأشيرة الدخول لعُمان

دعوة لهؤلاء للحصول على مطعوم كورونا

كندا تعطي الضوء الأخضر لاستخدام لقاح كورونا على أراضيها

الأربعاء، 09-12-2020 08:58 م

توضيح حول الية عقد الامتحانات الجامعية النهائية

122020816232872046252


الوكيل الاخباري - قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد أبو قديس، الأربعاء، إنه ليس من مصلحة الطلبة تطبيق نظام ناجح راسب والنظام سيؤثر على مستقبل الطلبة في التعليم أو العمل.
اضافة اعلان

وأضاف أبو قديس عبر برنامج "صوت المملكة"، أن "مجلس التعليم العالي هو من سيقرر اعتماد نظام العلامات أو ناجح راسب".

ولفت إلى قرار عقد الامتحانات الجامعية النهائية وجاهيا أو عن بعد سيتخذ الأسبوع المقبل، وسنستطلع آراء رؤساء الجامعات بشأن طريقة عقد الامتحانات الجامعية".

وأوضح أبو قديس أن بعض الجامعات كانت جاهزة للسير في التعلم عن بعد، مشيراً إلى أن هنالك فريق وطني لوضع خطة إدماج التعلم عن بعد مع التعليم الوجاهي.

"ندعم عدم زيادة الرسوم الجامعية مراعاة للظروف الراهنة"، وفق أبو قديس.

أبو قديس أشار إلى "وضع أسس محددة لتطوير التعلم عن بعد في الجامعات، وعودة الطلبة للحرم الجامعي الفصل المقبل مرتبط بالوضع الوبائي".

وقال الوزير، إنه سيتم "توسيع قاعدة المستفيدين من القروض والمنح الجامعية بـ 20%"، متوقعاً أن يستفيد 42 ألف طالب وطالبة من المنح والقروض الجامعية.

وتابع: "عرضنا على مختصين أكثر من مقترح بشأن آلية القبول الجامعي".

وحول البحث العلمي، أوضح أبو قديس أن "الإنفاق على البحث العلمي في الأردن 150-170 مليون دينار".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2c4a12cd4b8bc624e1d8228048e6c46a

الأردن يوقع بيانا مشتركاً مع سانت كيتس ونيفس يقضي بإقامة علاقات دبلوماسية

مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)

بيان صادر عن وزارة العمل

1-1368984

إعفاء الأردنيين من تأشيرة الدخول لعُمان

1220204203723140877781

دعوة لهؤلاء للحصول على مطعوم كورونا

1607532884708

وزير التربية والتعليم : دعم الصناعة الأردنية واجب وطني

تيسير-النعيمي-وزير-التربية-12345

ايعاز من وزير التربية والتعليم

أخبار متعلقة
99

كفرنجة.. تعثر مشروعين تربويين بقيمة مليون و133 ألف دينار

العمل2

مكتب دائم لمفتشي وزارة العمل بالسوق المركزي

وز

التربية : الكتاب المتداول اجتهاد من إحدى المديريات

2f042fb7-1c45-41f0-b837-c004dfa667b6

دعوة جديدة لوقف العمل بالحظر الشامل

10202022192840518079978

الحكومة: برنامج جديد لحماية 170 ألف عامل

9202010213926400334657

وسط ترقب حذر ... هل يعود الطلبة الى مدارسهم الفصل الثاني ؟