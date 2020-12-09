توضيح حول الية عقد الامتحانات الجامعية النهائية

الوكيل الاخباري -

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قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد أبو قديس، الأربعاء، إنه ليس من مصلحة الطلبة تطبيق نظام ناجح راسب والنظام سيؤثر على مستقبل الطلبة في التعليم أو العمل.وأضاف أبو قديس عبر برنامج "صوت المملكة"، أن "مجلس التعليم العالي هو من سيقرر اعتماد نظام العلامات أو ناجح راسب".ولفت إلى قرار عقد الامتحانات الجامعية النهائية وجاهيا أو عن بعد سيتخذ الأسبوع المقبل، وسنستطلع آراء رؤساء الجامعات بشأن طريقة عقد الامتحانات الجامعية".وأوضح أبو قديس أن بعض الجامعات كانت جاهزة للسير في التعلم عن بعد، مشيراً إلى أن هنالك فريق وطني لوضع خطة إدماج التعلم عن بعد مع التعليم الوجاهي."ندعم عدم زيادة الرسوم الجامعية مراعاة للظروف الراهنة"، وفق أبو قديس.أبو قديس أشار إلى "وضع أسس محددة لتطوير التعلم عن بعد في الجامعات، وعودة الطلبة للحرم الجامعي الفصل المقبل مرتبط بالوضع الوبائي".وقال الوزير، إنه سيتم "توسيع قاعدة المستفيدين من القروض والمنح الجامعية بـ 20%"، متوقعاً أن يستفيد 42 ألف طالب وطالبة من المنح والقروض الجامعية.وتابع: "عرضنا على مختصين أكثر من مقترح بشأن آلية القبول الجامعي".وحول البحث العلمي، أوضح أبو قديس أن "الإنفاق على البحث العلمي في الأردن 150-170 مليون دينار".