توضيح من وزارة المياه حول عدم وصول المياه الى بعض المواطنين

الوكيل الاخباري - أكد مدير إدارة عقود المحافظات في شركة مياه العقبة المهندس محمد المحاميد، أن الفرق الميدانية تتابع عن كثب اختلالات عدم انتظام وصول المياه الى بعض المواطنين خاصة في مناطق لواء المزار الجنوبي في محافظة الكرك.

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وبحسب بيان لوزارة المياه والري اليوم الإثنين، أوضح المحاميد أنه تم حصر المواطنين الذين لم تصلهم المياه بشكل كاف، حيث تتابع فرق التزويد عملية تزويدهم بواسطة الصهاريج منذ أمس الأحد بالمياه، وكذلك يتم متابعة الأدوار الحالية لضمان وصول كميات كافية للجميع بعدالة، مبينا حرص الشركة على إيجاد الحلول لكل الاختلالات التي قد تشهدها بعض المناطق في محافظة الكرك وخاصة لواء المزار الجنوبي مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.