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الأربعاء، 22-02-2023 02:18 م

توقع وصول كيلو لحم الخاروف البلدي خلال رمضان من 10-11 ديناراً والمستورد من 7 -8 دنانير

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - توقع رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت أن يصل سعر كيلو لحم الخاروف البلدي الذي يزن 35 كغم خلال شهر رمضان من 10 -11 ديناراً. اضافة اعلان


وبيّن الكواليت لـ " الوكيل الإخباري" أن بداية شهر رمضان تتزامن مع بداية موسم المواليد، منوهاً إلى أن الأسعار قد تشهد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة دينار واحد مع بداية الشهر الكريم.

وأضاف أن الطلب على لحوم العجول والأبقار قد لا يكون كبيراً خلال رمضان والسعر قد يتراوح من 6-7 دنانير، موضحاً أن الطلب سوف يتركز أكثر على الخاروف البلدي والمستورد. 

وتوقع الكواليت أن يبلغ مُعدل سعر كيلو الخاروف المُستورد بالمتوسط العام 8 دنانير وقد يهبط إلى 7 دنانير بعد أول مضي اسبوع من رمضان.

 




 

 


 

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