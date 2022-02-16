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الأربعاء، 16-02-2022 08:55 م

توقيع المجموعة القصصية الشمس تشرق باردة بإربد

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الوكيل الاخباري - نظم منتدى الجياد للثقافة والتنمية في قاعة بلدية إربد الكبرى، مساء اليوم الأربعاء، حفلا لتوقيع المجموعة القصصية "الشمس تشرق باردة"، للكاتبة آسيا طعامنة، وذلك بحضور عدد من المثقفين والكتاب والمواطنين المهتمين من محافظة إربد.

وخلال الحفل الذي أدارته الكاتبة نسيبة علاونة، قدم القاص نصر أيوب قراءة انطباعية حول المجموعة القصصية، تحدث فيها عن جماليات القصص والأسلوب الذي أتبعته الكاتبة الطعامنة، كما أشاد بأركان القصص المتكاملة في المجموعة، حيث تفاوتت القصص في أطوالها وإلى نهاياتها غير المتوقعة.

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