ثقافة البلقاء تكرم الفائزة بالجائزة الأولى في المسابقة الشعرية

الوكيل الاخباري - كرم مدير ثقافة البلقاء الدكتور معتصم الغوشة، اليوم الأحد، وبحضور مدير تربية السلط هارون الرحاحلة، الطفلة حنين الهبيشان وهي من ذوي الإعاقة، والفائزة بالجائزة الأولى بالمسابقة الشعرية التي نظمتها المديرية للناشئين من الأطفال على مستوى محافظة البلقاء.



وأشاد الغوشة بالطفلة حنين كقصة نجاح ونموذج ابداع متميز، لافتا إلى أن المديرية ستعمل على تطوير موهبتها وتنميتها لتكون شاعرة مميزة في المستقبل.

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