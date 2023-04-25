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الثلاثاء، 25-04-2023 10:54 ص

السعودي: 100% ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين قبل عيد الفطر بـ 3 أيام

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبد السلام السعودي إن مُعدل حوالات المغتربين الأردنيين المالية الواردة إلى المملكة قبل عيد الفطر بـ 3 أيام ارتفعت بنسبة 100%.اضافة اعلان


وبيّن السعودي لـ " الوكيل الإخباري" أن أكثر هذه الحوالات تركزت من دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. 

وأضاف أنه هذه الزيادة فاقت التوقعات، خاصة أنها جاءت مع منتصف الشهر، ومنوهاً إلى أنها النسبة الأعلى المُسجلة لهذا العام. 

وأشار السعودي إلى الحوالات الواردة ارتفعت قبيل حلول شهر رمضان، وتضاعفت خلال آخر 3 أيام من الشهر الكريم وهو ما رفع الطلب على الدينار الأردني.

 




 

 


 

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