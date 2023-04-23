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الأحد، 23-04-2023 08:13 م

حركة نشطة خلال أيام العيد على الأماكن السياحية والأثرية بالمملكة

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الوكيل الاخباري - شهدت مختلف المناطق السياحية والأثرية في المملكة، حركة سياحية نشطة، خلال أيام عيد الفطر السعيد.

الحركة السياحية النشطة، جاءت في ظل الأجواء الربيعية الدافئة التي مرت بها المملكة خلال أيام عيد الفطر السعيد.

وشهدت مدينة البترا حركة سياحية وتجارية نشطة خلال عطلة عيد الفطر السعيد، وسجلت المدينة ارتفاعاً في عدد الزوار بلغ 24 ألف زائر خلال عطلة العيد بفارق 8000 زائر عن العيد الماضي الذي بلغ عدد الزوار فيه 16 ألف زائر، وفقاً لإحصائيات سلطة إقليم البترا .

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