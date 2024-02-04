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الأحد، 04-02-2024 04:30 م

جائزة الحسن للشباب تعقد اجتماعا تنسيقيا لأشخاص ارتباطها

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الوكيل الاخباري  - بحث مكتب جائزة الحسن للشباب مع أشخاص ارتباط الجائزة في مديريات التربية والتعليم، ووكالة الغوث، ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، تعزيز التعاون والتنسيق لاستكمال تنفيذ الخطط السنوية بما تحويه من فعاليات وأنشطة شبابية متنوعة.

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جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقد اليوم الأحد، لاستعراض جدول زيارات المدارس واستقطاب مشاركين جدد، وتقويم أنشطة الجائزة لعام 2024، وإدامة التواصل مع أشخاص ارتباطها في مختلف المؤسسات التربوية والشبابية.

 

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