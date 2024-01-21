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الأحد، 21-01-2024 06:19 ص

1.7 مليون طالب وطالبة يلتحقون بمدارسهم اليوم

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الوكيل الاخباري - يتوجه الأحد، قرابة مليون و700 ألف طالب وطالبة إلى 4073 مدرسة في مختلف مناطق المملكة من مدارس وزارة التربية والتعليم ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والثقافة العسكرية إلى مقاعدهم الدراسية، لبدء الفصل الدراسي الثاني.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان صحفي، عن استكمال جميع الإجراءات المتعلقة باستقبال الطلبة في فصلهم الدراسي الثاني، من حيث توريد الكتب المدرسية وتوزيع الشعب الصفية والكوادر التعليمية على المدارس، مؤكدة أن جميع الكتب المدرسية ستكون متوفرة مع بدء أول يوم دراسي.


وقالت الوزارة إن الحصة الأولى تبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، على أن يكون دوام الطلبة في المدارس الساعة الثامنة والربع صباحا.


وتبدأ الحصة الأولى في المدارس ذات الفترة الواحدة والفترتين، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، فيما تبدأ الحصة الأولى في الفترة الثانية، عند الساعة الواحدة بعد الظهر، على أن يكون زمن الحصة الصفية في مدارس الفترتين 35 دقيقة، لافتة إلى إلغاء الاستراحة بين الحصص والتي تكون بواقع 5 دقائق.


وأكدت الوزارة، أن سبب وجود اختلاف هذا العام بين التقويمين الدراسيين، يعود لتطبيق المدارس الحكومية البرنامج الوطني للتدخلات العلاجية هذا العام، حيث يطبق طوال العام من خلال تحديد أول 10 دقائق من حصة الرياضيات لتطبيق أنشطة البرنامج، وتحديد حصتين من حصص اللغة العربية الأسبوعية لتطبيق أنشطة البرنامج، وهذا الإجراء يستلزم زيادة عدد أيام الدراسة الفعلية حتى لا يؤثر ذلك على تدريس المناهج الحالية.


علما أن عدد الكوادر التعليمية والإدارية تبلغ نحو 115 ألف شخص في التعليم الحكومي العام .


 




 

 


 

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