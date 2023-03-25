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السبت، 25-03-2023 11:12 ص

جامعة آل البيت تنعى وفاة الطالبة لينا في أول أيام رمضان

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الوكيل الإخباري - نعت جامعة آل البيت وفاة الطالبة لينا رضا صالح الخوالدة من كلية الأداب التي وافتها المنية مساء الخميس .اضافة اعلان


وقال الجامعة في منشور لها عبر حسابها الخاص في "فيسبوك " بمزيد من الحزن والأسى ينعـــى رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور هاني الضمور، وأسرة الجامعة، والطلبة، وفاة الطالبة لينا رضا صالح الخوالدة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية تخصص التاريخ والذي وافتها المنية هذا اليوم،  سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواســـــع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها جميل الصبر وحسن العزاء " 

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون

 




 

 


 

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