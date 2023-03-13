جامعة مؤتة تحتفل بيوم الشجرة

الوكيل الاخباري - احتفلت كلية الزراعة في جامعة مؤتة، اليوم الاثنين، بيوم الشجرة، عبر زراعة أشجار من أصناف عدة، بمشاركة طلبة وأعضاء من هيئة التدريس وفاعليات مجتمعية.



وأشار رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان، خلال رعايته الاحتفالية، إلى أهمية الاهتمام بالأرض من خلال التوسع بزراعة الأشجار، كرمز للعطاء والخير المنشود، مشيرًا إلى أهمية تعميق الانتماء الحقيقي عبر تسليط الضوء على قطاع الزراعة، باعتباره من أكثر القطاعات أهمية في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.

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