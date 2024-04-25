جامعة مؤتة ووفد عُماني يبحثان تعزيز العلاقات الأكاديمية

الوكيل الاخباري- بحث رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامه النعيمات اليوم الخميس، مع وفد من سلطنة عُمان الشقيقة، سبل تعزيز العلاقات الأكاديمية.

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وضم الوفد العُماني مدير دائرة الاعتراف ومعادلة المؤهلات النصر بن ناصر الرقيشي، ورئيس قسم الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي عبدالله بن سالم البادي، والسكرتير الأول القائم بأعمال القسم الثقافي في سفارة سلطنة عُمان في الأردن سالم الوهيبي.



وأكد النعيمات أن الجامعة تشرع أبوابها للأشقاء للاستفادة من برامجها الأكاديمية، والتي تستكمل معايير الجودة وفقًا للمقاييس العالمية المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي.

وأشار إلى العلاقات التاريخية الطيبة التي تجمع بين جامعة مؤتة ومؤسسات التعليم العمانية، لافتا إلى الخريجين العمانيين من الجامعة بجناحيها العسكري والمدني قبل سنوات.

من جانبه، أشاد الرقيشي بمكانة جامعة مؤتة واهتمام وزارة التعليم العالي في سلطنة عُمان بتوثيق سبل التعاون معها لغايات تحقيق التطلعات المشتركة.

وتناول الجانبان العديد من القضايا المتعلقة بالبرامج الأكاديمية المتاحة في الجامعة والتي من شأنها المساهمة في تعميق التعاون المشترك وحرص الجامعة على تنويع تخصصاتها لتلبية التنافسية في سوق العمل داخل الوطن وخارجه.