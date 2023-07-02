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الأحد، 02-07-2023 02:13 م

جسـر المـلك حسين يتعامل مع (69) ألف مسافر خلال عطلة العيد

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي بأسم دائرة الجمارك الأردنية إن عدد المسافرين القادمين للمملكة عبر جمرك جسر الملك حسين خلال فترة عيد الأضحى بلغ (35160) مسافر، بينما وصل عدد المسافرين المغادرين (34134) مسافر.اضافة اعلان


وأضاف الناطق الإعلامي، إنه تم التعامل مع عدد من المسافرين القادمين والمغادرين عبر مركز جمرك جابر لنفس الفترة، حيث تم دخول (7880) زائر وغادر (15067) مسافر بالإضافة إلى (4197) مركبة متنوعة.

 وتأتي هذ الجهود الجمركية من خلال تفعيل خطة الطوارئ المعمول بها في المركزين، وتنظيم عمل الكوادر الجمركية لتتناسب مع أعداد المسافرين، والعمل بمنظومة واحدة متكاملة مع كافة الأجهزة الأمنية والجهات العاملة بالمركز الحدودي.

 




 

 


 

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