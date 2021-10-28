جلسة توعوية عن سرطان الثدي بمستشفى معاذ بن جبل

الوكيل الاخباري - نظم مستشفى معاذ بن جبل في الشونة الشمالية بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، اليوم الخميس، جلسة توعوية عن سرطان الثدي بمشاركة مجموعة من موظفات القطاع العام.



وقال مدير المستشفى الدكتور احسان مطالقة، أن الجلسة تأتي ضمن فعاليات الشهر الوردي للتوعية بسرطان الثدي، وتستهدف توعية المجتمع المحلي ومسؤولي وموظفي المديريات والدوائر الرسمية في لواء الأغوار الشمالية حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر للتشخيص والوقاية.

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