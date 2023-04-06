جمعية أطباء التأهيل الأردنية عضو في الرابطة الأوروبية

الوكيل الإخباري - قررت الرابطة الأوروبية لطب التأهيل بالإجماع، منح جمعية أطباء التأهيل الأردنية العضوية الكاملة في الرابطة، التي تعد أقدم وأعرق منظمة طبية أوروبية وتضم 26 جمعية.

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كما قررت الرابطة، خلال اجتماعها الأخير في العاصمة الكرواتية، اعتماد البرنامج التدريبي في المجلس الطبي الأردني (الإقامة) في اختصاص طب التأهيل؛ لتوافقه مع البرنامج التدريبي المعتمد للبورد الأوروبي.



وقال رئيس الجمعية الدكتور علي الرجوب، إن اعتماد الرابطة الأوروبية للبرنامج التدريبي في المجلس الطبي الأردني في اختصاص طب التأهيل؛ سيمكن الأطباء الأردنيين، الذين أنهوا البرنامج من التقدم للحصول على البورد الأوروبي اعتبارا من العام المقبل، من خلال دورة ستعقد في الأردن لهذه الغاية.



وأضاف الرجوب، إن قرارات الرابطة جاءت بعد سلسلة من الإجراءات واللقاءات والمخاطبات وورش العمل، مبينا أن الجمعية قدمت ملفا متكاملا حول واقع طب التأهيل في الأردن، والخدمات التأهيلية والتدريبية التي تقدمها وزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية، والجامعات، وكذلك البرنامج التدريبي في المجلس الطبي الأردني، والاستراتيجية الوطنية للتأهيل المقرة من وزارة الصحة، والمؤتمرات العالمية التي استضافها الأردن في هذا المجال.



واكد أهمية هذه الخطوة في تعزيز المكانة الطبية للأردن على مستوى الدولي، وما يمتاز به القطاع الطبي في المملكة من سمعة جعلته، مقصدا رئيسا للسياحة العلاجية في المنطقة والعالم.



وأشار إلى أهمية هذا الإنجاز الذي يشكل فرصة لأخصائيي طب التأهيل الأردنيين، في المشاركة في الأنشطة المختلفة التي تقيمها الرابطة الأوروبية، وتبادل الخبرات بين الأخصائيين الأردنيين ونظرائهم الأوروبيين، وزيادة الإقبال على برنامج الإقامة في الأردن من قبل الأطباء العرب، إضافة إلى المساهمة في توفير فرص عمل لاختصاصي طب التأهيل داخليا وخارجيا.