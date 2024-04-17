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الأربعاء، 17-04-2024 09:47 ص

جمعية الفنادق: الوضع صعب ونسب إشغال الفنادق في الأردن أقل من 25%

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الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات، إن نسب إشغال الفنادق في مختلف مناطق الأردن بعد عيد الفطر أقل من 25%. اضافة اعلان


وبيّن هلالات لـ " الوكيل الإخباري" أنه خلال فترة عيد الفطر ارتفعت نسب الإشغال قليلاً إلا أنها عاودت إلى التراجع بشكل ملحوظ، وسجلت تدني أكثر مما كانت عليه في شهر آذار الماضي. 

وأوضح أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة كانت السبب الأبرز في تراجع نسب إشغال الفنادق وإلغاء الحجوزات، مشيراً إلى أن عدّة فنادق لم تُسجل نسب اشغال مطلقاً. 

ووصف هلالات الوضع "بالصعب" متأملاً أن تنفرج الأزمة قريباً ويعود النشاط السياحي من جديد.

 




 

 


 

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