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الجمعة، 15-12-2023 07:27 م

جمعية الكشافة تشارك في المخيم الكشفي العربي بدبي

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الوكيل الإخباري- تشارك جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية في المخيم الكشفي العربي الـ 33، والذي سيقام في الامارات العربية المتحدة/ دبي في الفترة من 15 إلى 25 كانون الأول الحالي، بمشاركة 15 دولة عربية.

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وبحسب رئيس الجمعية خليل العمايرة اليوم الجمعة، يضم وفد الجمعية الذي غادر اليوم برئاسة القائد عبد الرحمن الزميلي، وعضوية 93 كشافاً وقائداً من مختلف قطاعات الجمعية.


ويتضمن برنامج المخيم العديد من الفقرات والنشاطات الكشفية والثقافية والرياضية التي تهدف لإكساب المشاركين تجارب جديدة بالإضافة إلى التعرف على معالم دولة الإمارات عموماً وإمارة دبي على وجه الخصوص.


ويعتبر المخيم الكشفي العربي الذي يقام كل سنتين في دولة عربية أبرز نشاط كشفي لأهميته في تبادل الخبرات الكشفية والتعرف على كشافين من ثقافات وتجارب مختلفة.


 




 

 


 

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