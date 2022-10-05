حاصلة على جائزة "المعلم المتميز" .. منار القطراوي تتحدث في يوم المعلم

الوكيل الاخباري - برادة الشلادة

يحتفل العالم اليوم الخامس من تشرين أول من كل عام بيوم المعلم ويلتقي موقع "الوكيل الاخباري" بالمعلمة منار القطراوي الحاصلة على جائزة "المعلم المتميز" من جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله عام 2017 بمناسبة يوم المعلم تقديراً لجهودهم ، ونهر معرفتهم الذي لا ينضب.

اضافة اعلان



وفي مقابلة صحفية أجراها "الوكيل الإخباري" مع المعلمة منار القطراوي مدرسة الصف الثالث الابتدائي من مدرسة خادم الحرمين الشريفين الثانوية المختلطة التابعة لمديرية الزرقاء الأولى قالت إن من أبرز صفات المعلم المتميز حب العمل والشغف في التعليم وتحدثت أيضاً في عدة محاور حول المعلم المتميز وأسس التعليم الناجحة والطرق السليمة للتعامل مع الطلبة .



*كيف تمارسين عملك كمعلمة ؟

أعمل لتعليم الأجيال الصاعدة ضمن خطة واضحة ومدروسة مع لمسة من الإبداع٬ واحافظ على التعامل بإيجابية مع الطلبة والزملاء والإداريين وكافة المجتمع المحلي واستمتع في تدريس الأطفال وأتذكر دوما أن مهنة التعليم هي من أشرف المهن .



*من هو المعلم الذي ترك في داخلك بصمة ؟

أمي من تركت في داخلي بصمة هي معلمتي الأولى وكانت تعمل معلمة ٬غرست بداخلي الصدق والرحمة والإخلاص حيث أن كل درس منها أنبت وأزهر وعملت على نقله إلى طلبتي في المدرسة وأما عن معلمتي في الصف السابع المعلمة "ليلى أبو عرار" والتي أثرت بي من خلال حبها للتعليم حيث عملت على نقلي من طالبة ضعيفة في اللغة الإنجليزية إلى طالبة حاصلة على درجة الامتياز في اللغة الانجليزية ومؤلفة قصص باللغة ذاتها وجاء ذلك بسبب إيمانها بذكائي .



*كيف تتعاملين مع طلبتك في داخل الصف ؟

اعتبر الطالب ثلاثة جوانب "عقل وجسد وروح" وأعمل على تطوير الثلاثة الجوانب معاً بالاضافة إلى الاهتمام للجانب النفسي وذلك من خلال عرض المادة التعليمية بطريقة سهلة قريبة من الطلبة ويمكن أن تكون على شكل قصة أو لعبة أو أنشودة في الصفوف الثلاث الأولى ومن الجوانب التي يجب الاهتمام بها هو جسد الطالب من خلال حصص الرياضة والتي تنعكس إيجاباً على صحة التعليم .



* كيف تؤثرين بالطلبة في داخل الصف ؟

عندما تُشبع ميول وحاجات الطالب تكسب ثقته ومحبته ومن بعدها تستطيع أن تؤثر به ويمكن أن يصبح هدف الطالب إرضاء معلمه أكثر من غايته بإرضاء أهل بيته ومن أهم الأساليب هو مراعاة الفروقات الفردية بين الطلبة.



*ما الآلية التي تقدمي بها المحتوى التعليمية للطلبة؟

اعتمد على أساليب حديثة في عرض المحتوى وذلك من خلال الوسائط المرئية والمسموعة لجذب انتباه الطلبة بشكل أكبر بالإضافة إلى استغلال كافة إمكانيات المدرسة التي تساهم في تبسيط المحتوى وإيصاله بشكل مباشر وسهل ويجب الحفاظ على البيئة النظيفة والملهمة للغرف الصفية بحيث تكون ذات ألوان جميلة ومريحة.



*ما أهمية التواصل مع أولياء أمور الطلبة ؟

أقوم بشكل مستمر بالتواصل مع أولياء أمور الطلبة لاعتبارهم شركاء فاعلين في تعزيز بيئات آمنة للتعليم وذلك من خلال كافة وسائل الاتصال بالإضافة إلى إنشاء مجموعة إلكترونية تجمع أولياء الأمور لمشاركتهم بالأنشطة الصفية التي نقوم بها من خلال الصور والفيديو .

*ماذا لو سألنا أحد طلبتكِ عنكِ ؟ماذا تتوقعِ أن تكون الإجابة؟

من الصعب الإجابة على السؤال ولكن أشعر بالود مع طلبتي وفي كل عام يأتي أي يزداد حبهم لي يقومون بانتظاري فور وصولي إلى المدرسة ويأتون إلي بالحب والورود وذلك يزيدني تعلقاً بمهنتي ويساهم باستمرار في التميز وحب العمل .



وختمت المعلم حديثها في يوم المعلم قائلة "جميلة هذه اللفتة العالمية التي قامت بتكريم المعلم وتعزيز مكانته في المجتمعات الإنسانية ليساهم ذلك بجعل المعلم متميزاً ".



وشكرت المعلمة اللفتة الملكية من جانب الملكة رانيا العبدالله بقيامها حفل ملكي سنوي لتكريم المعلم المتميز من خلال دعم المعلم معنوياً ونفسياً ومادياً ليستمر إبداع المعلم.







