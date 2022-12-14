الحكومة تحذر المواطنين من الروابط الوهمية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المواطنين بضرورة الحرص التام خلال التعامل مع الروابط الوهمية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أو المستلمة من خلال تطبيقات الرسائل.



وأرسلت الوزارة رسائل نصية إلى هواتف المواطنين، مساء الأربعاء، دعت فيها إلى ضرورة التأكد من صحة هذه الروابط وصحة معلوماتها ومصدرها وعدم قيام المواطنين مشاركة معلوماتهم الشخصية مع أي جهة غير معروفة بغض النظر عما تعرضه تلك الجهة.



وأشارت إلى أنه أصبح هناك الكثير من الروابط التي توهم المتلقي في توفير وظائف أو تعد بربح أو تنتحل شخصيات مؤسسات وطنية سواء في القطاعين العام أو الخاص.



وطلبت من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة الحذر بالتعامل مع تلك الروابط الوهمية والتأكد من صحة هذه الروابط وصحة المعلومات الواردة فيها.

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